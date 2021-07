Fognini si scusa per la frase omofoba dando la colpa al caldo di Tokyo (Di giovedì 29 luglio 2021) Fabio Fognini si cosparge il capo di cenere e chiede scusa per quanto gridato durante il match a Cinque Cerchi contro il russo Daniil Medvedev. Il tennista italiano si è reso protagonista – come spesso gli è capitato in carriera – di un comportamento che, oltre ad avere ben poco dello spirito olimpico, denigrante nei confronti degli omosessuali, etichettandosi (in modo reiterato) con quell’etichetta volgare e omofoba: “Sei un fr*cio“. Ma quanto uscito dalla sua bocca è colpa del caldo nipponico, sostiene l’atleta italiano. “Il caldo dà alla testa. Nel match ho usato un’espressione ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 29 luglio 2021) Fabiosi cosparge il capo di cenere e chiedeper quanto gridato durante il match a Cinque Cerchi contro il russo Daniil Medvedev. Il tennista italiano si è reso protagonista – come spesso gli è capitato in carriera – di un comportamento che, oltre ad avere ben poco dello spirito olimpico, denigrante nei confronti degli omosessuali, etichettandosi (in modo reiterato) con quell’etichetta volgare e: “Sei un fr*cio“. Ma quanto uscito dalla sua bocca èdelnipponico, sostiene l’atleta italiano. “Ildà alla testa. Nel match ho usato un’espressione ...

