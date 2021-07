Due neonati positivi al Covid ricoverati a Palermo | uno è intubato

Advertising

Nella struttura ci sono altri, negativi, ricoverati, ma nella cosiddetta area ' grigia ' , per precauzione perché nati da madre positive al virus. Oggi all'ospedale Cervello sono previsti ...positivi al Covid sono ricoverati all'ospedale Cervello di Palermo. Uno è intubato nel reparto di terapia intensiva neonatale. Nel nosocomio ci sono altri, negativi, ricoverati,...Due neonati positivi al Covid sono ricoverati all’ospedale Cervello di Palermo. Uno è intubato nel reparto di terapia intensiva neonatale. Nel nosocomio ci sono altri due neonati, negativi, ricoverati ...Per la prima volta la Culla per la Vita di Genova ha accolto una neonata al suo interno: il gesto di una mamma disperata che le ha salvato la vita ...