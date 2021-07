Covid | Sileri | ' Il virus è all' angolo | presto da pandemia a endemia'

(Di giovedì 29 luglio 2021) Secondo Pierpaolo'siamo con ilmesso all'e abbiamo quasi vinto completamente la guerra'. Il sottosegretario alla Salute non indica una data certa per la fine dell'emergenza, ...

Secondo Pierpaolo'siamo con il virus messo all'angolo e abbiamo quasi vinto completamente la guerra'. Il sottosegretario alla Salute non indica una data certa per la fine dell'emergenza, ma si dice ......deriva dalla lettura del panorama che sono davanti a noi con la vaccinazione "ha affermato- ... La mortalità delè di gran lunga superiore a quella dell'influenza ma con la vaccinazione l'...Un incredibile destro-sinistro a tutti coloro che non fanno altro che terrorizzare la popolazione italiana sul Covid e sull’imminente disastro che ci aspetta con una nuova ondata. A sganciare il colpo ...Secondo Pierpaolo Sileri "siamo con il virus messo all'angolo e abbiamo quasi vinto completamente la guerra". Il sottosegretario alla Salute non indica una data certa per la fine dell'emergenza Covid, ...