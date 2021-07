Coronavirus Calabria, 183 positivi in più. Un morto (Di giovedì 29 luglio 2021) In Calabria , ad oggi, i tamponi eseguiti sono stati 988.267 (+2.652). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 70.725 (+183) rispetto a ieri. Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 29 luglio 2021) In, ad oggi, i tamponi eseguiti sono stati 988.267 (+2.652). Le persone risultate positive alsono 70.725 (+183) rispetto a ieri. Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia...

Advertising

Czinforma : - reggiotv : In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 988.267 (+2.652). Le persone risultate positive al… - infoitinterno : Coronavirus, oggi in Calabria 183 nuovi casi ma gli ospedali continuano a svuotarsi: ricoveri in calo, situazione s… - infoitinterno : Coronavirus, 183 i nuovi casi oggi in Calabria: 21 i positivi nel Crotonese - infoitinterno : Coronavirus, il Bollettino della Regione Calabria del 29 luglio 2021: 70.725 (+183) rispetto a ieri -