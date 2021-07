Cito “Taekwondo avrà benefici da oro Dell’Aquila”

(Di giovedì 29 luglio 2021) “Gli siamo grati, è un esempio per molti giovani e ragazzi”: così il presidente della Fita, Angelo, torna sullo storico successo ai Giochi di Tokyo dell’atleta pugliese. sfe/glb/r su Il Corriere della Città.

''E' una soddisfazione enorme e non perchè abbiamo vinto l'oro - ha sottolineato il presidente della Federazione italiana, Angelo- ma perchè l'ha vinto Vito. Ed è una cosa differente. ...Festacon Dell'Aquila,"Enorme soddisfazione" Il ritiro ha i contorni del giallo. La nota del team Usa parla di una rinuncia alla competizione a squadre 'per un problema medico. Le sue ...Tokyo, 27 lug. (askanews) – Incoscienza dei vent’anni o tranquillità del campione nato? Vito Dell’Aquila, la prima e finora unica medaglia d’oro italiana ai Giochi Olimpici di Tokyo parla del fatto di ...Altra giornata intensa con ben 21 ori diretta integrale su Discovery+, 200 ore anche su Rai)! da assegnare in questo day 3 di competizione. Ma ...