Carrie ha ancora una passione smisurata per le scarpe firmate come biasimarla

(Di giovedì 29 luglio 2021) Il mese di luglio 2021 segna il ritorno di Sex and The City, con Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis impegnate a New York con le riprese di And Just Like That – il reboot prodotto da HBO Max. Se da un lato la trama della prossima serie ha una sola certezza e cioè che non avrà tra i suoi protagonisti l’eccentrica Kim Cattrall nei panni di Samantha, dall’altro i primi outfit di Sex and the City avvistati sul set nel 2021 confermanouna volta lo stile senza tempo di, Miranda e Charlotte. ...