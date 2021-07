Bucciantini: “Il Napoli non è facile da migliorare” (Di giovedì 29 luglio 2021) Bucciantini: “Il Napoli non è facile da migliorare. Terzini? Se la squadra funziona va bene chi c’è adesso” A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto Marco Bucciantini, giornalista, per parlare del Napoli e del mercato delclub azzurro. Queste le sue parole: SUL CALCIOMERCATO “Il mercato sta lasciando insoddisfazione, i tifosi smontano e rimontano le squadre mettendoci tanti soldi dentro perché tanto non li spendono. Questo mercato in cui non succede nulla lascia a tutti un po’ di frustrazione. Ha comprato tanto il Milan ma ha perso Donnarumma e ... Leggi su retecalcio (Di giovedì 29 luglio 2021): “Ilnon èda. Terzini? Se la squadra funziona va bene chi c’è adesso” A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto Marco, giornalista, per parlare dele del mercato delclub azzurro. Queste le sue parole: SUL CALCIOMERCATO “Il mercato sta lasciando insoddisfazione, i tifosi smontano e rimontano le squadre mettendoci tanti soldi dentro perché tanto non li spendono. Questo mercato in cui non succede nulla lascia a tutti un po’ di frustrazione. Ha comprato tanto il Milan ma ha perso Donnarumma e ...

