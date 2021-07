Borsa: Milano guadagna (+1%) con banche e auto, corre Stm (Di giovedì 29 luglio 2021) Tra i titoli a minore capitalizzazione rally di Tiscali (+20,8%) e molto bene Brembo (+5%) coi conti, guadagni per Webuild (+1%), con la semestrale a mercati chiusi. In calo Risanamento ( - 4,6%) e ... Leggi su ansa (Di giovedì 29 luglio 2021) Tra i titoli a minore capitalizzazione rally di Tiscali (+20,8%) e molto bene Brembo (+5%) coi conti, guadagni per Webuild (+1%), con la semestrale a mercati chiusi. In calo Risanamento ( - 4,6%) e ...

Advertising

DividendProfit : Borsa: Milano apre in calo (-0,35%) – Economia - oscarduzt : Alla donna con un vestito azzurrino, una borsa beige con i fiori e dei sandali neri che legge un libro sulla metro… - daybinary : Borsa: Milano chiude in calo, Ftse Mib -0,6% - ansa_economia : Borsa: Milano chiude in calo, Ftse Mib -0,6%. Occhi su Unicredit, Mps e Bper. Soffrono Enel, Saipem e Nexi #ANSA - ansa_economia : Borsa: Europa prosegue in calo dopo avvio Wall Street. Milano cede lo 0,30% #ANSA -