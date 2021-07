Alaska, scossa di terremoto di magnitudo 8.2: allarme tsunami (Di giovedì 29 luglio 2021) Un terremoto di magnitudo 8,2 è stato registrato al largo della penisola dell’Alaska. Lo ha riferito l’Usgs americano, l’epicentro si trova a 91 chilometri a est-sudest di Perryville, a una profondità di 46,7 chilometri. Due scosse di assestamento di magnitudo 6,2 e 5,6 sono state avvertite nella stessa L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 29 luglio 2021) Undi8,2 è stato registrato al largo della penisola dell’. Lo ha riferito l’Usgs americano, l’epicentro si trova a 91 chilometri a est-sudest di Perryville, a una profondità di 46,7 chilometri. Due scosse di assestamento di6,2 e 5,6 sono state avvertite nella stessa L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

SkyTG24 : Terremoto, scossa di magnitudo 8,2 al largo dell’Alaska - 27crazyfrog : RT @quaranta_vito: Allarme Tsunami in Alaska... registrato una scossa di 8.2° ?? - TGEUR24 : #Terremoto, scossa di magnitudo 8.2 in #Alaska. Allarme tsunami in Alaska, isole Aleutine, Canada Occidentale e Iso… - nicolaPalumbo00 : RT @MediasetTgcom24: Alaska, scossa sismica di 8.2: allarme tsunami per isola Guam #alaska - quaranta_vito : Allarme Tsunami in Alaska... registrato una scossa di 8.2° ?? -