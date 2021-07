AirTag: Apple sconsiglia l’uso di batterie con particolare rivestimentoHDblog.it (Di giovedì 29 luglio 2021) L’allineamento tra lo strato di rivestimento amaro e i contatti della batteria potrebbe causare malfunzionamentiRead More L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di giovedì 29 luglio 2021) L’allineamento tra lo strato di rivestimento amaro e i contatti della batteria potrebbe causare malfunzionamentiRead More L'articolo proviene da HelpMeTech.

AirTag: Apple sconsiglia l'uso di batterie con particolare rivestimento

AirTag: Apple consiglia di non usarlo con queste batterie Apple riporta che le batterie CR2032 con rivestimento amaro "anti ingerimento" potrebbero non funzionare con i prodotti Apple (AirTag inclusi) a causa dello strato di Bitrex che occluderebbe i ...

