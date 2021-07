Adani passa ai videogames | sarà la seconda voce di Fifa22

(Di giovedì 29 luglio 2021) Licenziato (o giù di lì) da Sky non senza polemiche, e in attesa di scegliersi una nuova posizione nel commento del calcio “vero”, Lelesi dà ai. EA Sports ha annunciato cheil nuovo commentatore tecnico della versione italiana di, comedel confermato Pierluigi Pardo. «Sono davvero felice di annunciare l’inizio della mia collaborazione con EA Sports a partire da FIFA 22. Poter essere ladel commento tecnico per il più prestigioso e autentico videogioco di calcio mi rende molto orgoglioso. Mi dedicherò con tutto il mio ...

Advertising

napolista : Adani a Fifa22. L’ex commentatore di Sky affiancherà il confermato Pierluigi Pardo nella nuova edizione del popolar… -

Ultime Notizie dalla rete : Adani passa

Commenti tecnici degni del migliorche però almeno sa di cosa parla. I tifosi inglesi ...professionisti o al campetto dell'oratorio non è il lasciapassare per 'sparare' la prima cosa che vi...Commenti tecnici degni del migliorche però almeno sa di cosa parla". window.eventDFPready?...o al campetto dell'oratorio non è il lasciapassare per "sparare" la prima cosa che viper la ...L'ex commentatore di Sky affiancherà il confermato Pierluigi Pardo nella nuova edizione del popolare gioco di calcio ...Lascia parecchi “orfani” a Sky Lele Adani. L’ex difensore era diventato un’icona tra gli opinionisti della tv satellitare: ha diviso il pubblico tra chi lo adora e chi lo ha sempre trovato eccessivo n ...