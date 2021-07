Vianini | CdA approva i risultati del primo semestre 2021

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 28 luglio 2021) (Teleborsa) –– società del gruppo Caltagirone attiva nella realizzazione di strutture in cemento e di materiali per l’armamento ferroviario – ha registrato un risultato di competenza del gruppo pari a 6,1 milioni euro nei primi sei mesi dell’anno (21 mila euro nel2020) anche per effetto dell’utilizzo delle norme per il riallineamento operato da una società controllata. Il Gruppo Domus ha contribuito a tale risultato per 6,9 milioni di euro (495 mila euro al 30 giugno 2020). Il margine operativo lordo è stato pari a 1,7 milioni di euro (2,3 milioni di euro nel corrispondente periodo del 2020), i ricavi operativi ...