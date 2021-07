Vela, Olimpiadi Tokyo: Tita-Banti partono forte e sono in testa alla generale nei Nacra 17 dopo 3 regate! (Di mercoledì 28 luglio 2021) Comincia nel migliore dei modi l’avventura olimpica di Ruggero Tita e Caterina Banti, equipaggio di punta della spedizione velica azzurra ai Giochi di Tokyo 2021. La coppia mista tricolore, candidata ad un ruolo da grande protagonista nella lotta per le medaglie nei Nacra 17, ha chiuso la prima giornata di gara al comando della generale grazie a tre regate strepitose. Due vittorie (Race 1 e 3) ed un terzo posto in rimonta (Race 2) proiettano l’Italia in vetta alla classifica assoluta con 2 punti all’attivo, dato che al momento viene scartata una terza piazza come peggior risultato. Gli ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 luglio 2021) Comincia nel migliore dei modi l’avventura olimpica di Ruggeroe Caterina, equipaggio di punta della spedizione velica azzurra ai Giochi di2021. La coppia mista tricolore, candidata ad un ruolo da grande protagonista nella lotta per le medaglie nei17, ha chiuso la prima giornata di gara al comando dellagrazie a tre regate strepitose. Due vittorie (Race 1 e 3) ed un terzo posto in rimonta (Race 2) proiettano l’Italia in vettaclassifica assoluta con 2 punti all’attivo, dato che al momento viene scartata una terza piazza come peggior risultato. Gli ...

