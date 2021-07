Variante Delta, Silvestri: “In ritirata in Gb senza ombra di lockdown” (Di mercoledì 28 luglio 2021) “Variante Delta in ritirata” in Gb, “senza neppure l’ombra di un lockdown e con indici di letalità molto bassi”, inferiori di “circa 18 volte” rispetto all’ondata della scorsa stagione autunno-inverno. “Una grandissima vittoria per la scienza”, a dispetto dei “chiusuristi/pessimisti che hanno fatto un tifo indiavolato” per il mutante di origine indiana “nel Regno Unito, sperando che potesse indurre il Paese a nuovi lockdown. In questi ultimi giorni stanno masticando amaro”, osserva il virologo Guido Silvestri, docente negli Usa alla Emory University di ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 28 luglio 2021) “in” in Gb, “neppure l’di une con indici di letalità molto bassi”, inferiori di “circa 18 volte” rispetto all’ondata della scorsa stagione autunno-inverno. “Una grandissima vittoria per la scienza”, a dispetto dei “chiusuristi/pessimisti che hanno fatto un tifo indiavolato” per il mutante di origine indiana “nel Regno Unito, sperando che potesse indurre il Paese a nuovi. In questi ultimi giorni stanno masticando amaro”, osserva il virologo Guido, docente negli Usa alla Emory University di ...

