Vaccino obbligatorio per la scuola, i sindacati: «Serve chiarezza per scongiurare la dad» (Di mercoledì 28 luglio 2021) È in programma domani la presentazione del Piano Scuola per il rientro, in presenza, a settembre. Patrizio Bianchi, ministro dell'Istruzione, all'incontro di ieri con i sindacati, ha spiegato che a livello nazionale l'85,5% del personale scolastico risulta già vaccinato e che, in questi mesi, il governo ha stanziato 1,6 miliardi per la sicurezza scolastica.

ninazilli : Lo sapevate che il #greenpass viene rilasciato anche con un semplice tampone negativo entro le 48h? Così peró non c… - repubblica : Covid, i no vax non sono più del 3%. E la metà degli italiani è favorevole al vaccino obbligatorio - SkyTG24 : Dopo l’annuncio di Mario #Draghi di rendere obbligatorio il #GreenPass molte Regioni hanno registrato un aumento de… - frederi82994268 : RT @GuiducciLuigi: Le motivazioni per premere sul vaccino covid obbligatorio (di fatto) ai bambini NON CI SONO. Quindi i casi sono due: 1.… - sghi29 : RT @danieledv79: M5s e Lega non vogliono il vaccino obbligatorio per gli insegnanti e il personale scolastico. -