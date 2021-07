"Vaccinare i ragazzi è molto importante. Si parte dal 10 agosto con 4 fiale a settimana" (Di mercoledì 28 luglio 2021) C'è chi si è già prenotato usando il portale regionale. Chi ha scelto la formula 'last minute'. E chi invece preferisce aspettare che prenda il via la somministrazione dai pediatri di famiglia, ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 28 luglio 2021) C'è chi si è già prenotato usando il portale regionale. Chi ha scelto la formula 'last minute'. E chi invece preferisce aspettare che prenda il via la somministrazione dai pediatri di famiglia, ...

Advertising

PierantoniFabio : RT @mgdj56: #Siamosemprenoigliignoranti.All‘estero infatti i medici sconsigliano di vaccinare i ragazzi di quell’età. Rischiare sulla nostr… - annamariamarco : RT @mgdj56: #Siamosemprenoigliignoranti.All‘estero infatti i medici sconsigliano di vaccinare i ragazzi di quell’età. Rischiare sulla nostr… - albertotozzi3 : RT @marple2021: @borghi_claudio I tempi erano maturi anche in passato ma non lo avete capito. Di questo passo di arriverà a un DL per vacci… - marple2021 : @borghi_claudio I tempi erano maturi anche in passato ma non lo avete capito. Di questo passo di arriverà a un DL p… - fisicoperaria : @92Fisico Esatto. Pfizer è stato approvato per la fascia 12-15 anni a giugno, ma per il momento si possono vaccinar… -