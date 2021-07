Udc, Binetti: ricandidatura Raggi incredibile, cittadini guardano al Centrodestra (Di mercoledì 28 luglio 2021) Roma – “La polemica su Roma e sulle condizioni attuali in cui versa la Capitale diventa sempre più accesa, mano a mano che le elezioni si avvicinano e ci si chiede sbalorditi come sia possibile che la Raggi si candidi nuovamente a governare una città, che sotto la sua guida ha fatto vistosi passi indietro nel decoro e nella qualità di vita. Governare Roma è una sfida complessa che richiede una dimostrata competenza amministrativa”. Lo dice la senatrice dell’Udc Paola Binetti, che osserva: “Se cinque anni fa la Raggi ha vinto, stravinto, le elezioni scommettendo sull’effetto combinato di novità e cambiamento, oggi sappiamo che ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 28 luglio 2021) Roma – “La polemica su Roma e sulle condizioni attuali in cui versa la Capitale diventa sempre più accesa, mano a mano che le elezioni si avvicinano e ci si chiede sbalorditi come sia possibile che lasi candidi nuovamente a governare una città, che sotto la sua guida ha fatto vistosi passi indietro nel decoro e nella qualità di vita. Governare Roma è una sfida complessa che richiede una dimostrata competenza amministrativa”. Lo dice la senatrice dell’Udc Paola, che osserva: “Se cinque anni fa laha vinto, stravinto, le elezioni scommettendo sull’effetto combinato di novità e cambiamento, oggi sappiamo che ...

