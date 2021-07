Tokyo 2020 | è già finito il sogno olimpico di Adolfo Gaich

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNon bastano quattro punti in tre partite all’Argentina diper superare il primo turno e qualificarsi ai quarti di finale del torneodi. L’Albiceleste era attesa quest’oggi da una prova senz’appello contro la Spagna, una sfida da vincere ad ogni costo per proseguire l’avventura ai Giochi. La selezione del commissario tecnico Batista non è andata però oltre il pari, tra l’altro agguantando l’1-1 a soli tre minuti dal termine con Belmonte (gli iberici si erano portati in vantaggio con Merino). A superare il turno nel gruppo C è stata dunque ...

Advertising

FINOfficial_ : Atene 2004 ?? Tokyo 2020 ???????????? #????????! . . #olympics #tokyo2020 #azzurri #divina #italnuoto #fede - Coninews : Campione senza tempo. A quasi 43 anni Aldo #Montano si mette al collo la 5ª medaglia olimpica della sua carriera ??… - repubblica : Nuoto, Federica Pellegrini conquista la quinta finale olimpica consecutiva - sportface2016 : #Tokyo2020 #Calcio Il programma dei quarti di finale del torneo maschile - 11contro11 : Tokyo 2020, calcio maschile: #Spagna e #Brasile vanno ai quarti #ArabiaSaudita #Argentina #Australia #CoreaDelSud… -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

... è fuori dal torneo di calcio dell'Olimpiade di. Infatti la partita di oggi tra l'Albiceleste e la Spagna (che ha schierato molti reduci di Euro, come Unai Simon, Eric Garcia, Pau Torres, ...Il temuto Giappone di Ishikawa finisce al tappeto in quattro set contro gli azzurri, al completo per la prima volta a: rientrato dall'infortunio il palleggiatore titolare Giannelli, pienamente ...L'Italia continua a conquistare medaglie, ma non a primeggiare... neanche nella scherma, come invece ci si sarebbe attesi. Pertanto, neanche oggi l'oro torna a colorare il medagliere azzurro. È infatt ...A 43 anni non doveva nemmeno salire in pedana. Poi l'infortunio di Samele e uno storico secondo posto: è la 14esima medaglia olimpica della famiglia Montano, regina nella sciabola italiana ...