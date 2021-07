Tim, ricavi in crescita a 7,6 mld nel primo semestre 2021 (Di mercoledì 28 luglio 2021) ricavi in crescita e l’utile che fa capolino nel secondo trimestre, il percorso di Tim verso la stabilità trova conferma nei conti sul tavolo del cda. Nel primo semestre si sono attestati a 7,6 miliardi (+0,5%) e nel secondo trimestre a 3,8 miliardi di euro, in crescita rispetto al secondo trimestre 2020 di un punto L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 28 luglio 2021)ine l’utile che fa capolino nel secondo trimestre, il percorso di Tim verso la stabilità trova conferma nei conti sul tavolo del cda. Nelsi sono attestati a 7,6 miliardi (+0,5%) e nel secondo trimestre a 3,8 miliardi di euro, inrispetto al secondo trimestre 2020 di un punto L'articolo

