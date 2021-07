Sei consigli e i prodotti must have in estate per esaltare l'abbronzatura (Di mercoledì 28 luglio 2021) L’abbronzatura racconta l’estate, le giornate accecanti di sole, i momenti spensierati che questa stagione regala, ma non sempre si riesce a valorizzarla nel modo giusto. Quando la pelle si fa più scura, infatti, non solo bisogna sostituire il trucco di sempre con nuance più intense, ma anche inserire nel beauty case prodotti con una marcia in più, capaci di accendere l’incarnato in modo naturale e uniforme. abbronzatura: come enfatizzarla con il make up ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 28 luglio 2021) L’racconta l’, le giornate accecanti di sole, i momenti spensierati che questa stagione regala, ma non sempre si riesce a valorizzarla nel modo giusto. Quando la pelle si fa più scura, infatti, non solo bisogna sostituire il trucco di sempre con nuance più intense, ma anche inserire nel beauty casecon una marcia in più, capaci di accendere l’incarnato in modo naturale e uniforme.: come enfatizzarla con il make up ...

Advertising

talentosprecato : @EyesOnIdlib @jacopopaoletti tu che sei un grande e giovane imprenditore avresti consigli da dargli? O magari vorresti investire? - ilBono__ : RT @Maruzzella8720: ?? ???????????????? ???? ???????????????????? ??Se vedi tutto rose e fiori ...vuol dire che sei in un cimitero +… - FabioRabitti : Bucherellata, nido d’ape, ascellare, protoascellare... Se non hai la canotta maschile non sei più nessuno. OK! Vo… - 0NLYTH3BR4V3_28 : 00.06 a @c4nyonwalls ormai è da un po' che ci conosciamo e devo dire che mi riempi di gioia ogni volta, anche per… - raccoon_fury : Madonna Manuela che palla al piede, ma molla il pelato e chiavateli tutti, che stress che sei!! #TempationIsland (P… -