Scuola, governo fermo: su docenti e vaccini un altro rinvio. Bianchi: "A settembre si torna in presenza". Presidi: "Però non dice come"

"Li obbligheremo", dice il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa. "Valuteremo", spiega il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi. Tra poco più di un mese suonerà la prima campanella, ma il governo ancora non chiarisce quale posizione intende pretendere sul nodo principale che riguarda la Scuola: l'obbligo di vaccinazione per i docenti, personale Ata e addetti alle mense. Anzi, si prende un'altra settimana di tempo sia sul tema insegnanti che sull'estensione del green pass ai trasporti. Intanto i ministeri parlano con toni diversi. Il sottosegretario alla Salute a Radio Capital spiega che chi non si ...

