Record per la finalissima di Temptation Island, leader assoluto della serata Anche quest'anno Temptation Island ha registrato un clamoroso successo. Record di ascolti per la finalissima Record per la finalissima di "Temptation Island" che, ieri sera su Canale 5, si conferma leader assoluto della serata con 3.694.000 spettatori totali il 27.4% di share (sale al 32.1% sul target commerciale). Il docu-reality guidato da Filippo Bisciglia ha toccato picchi del 44.8% di share e 4.365.000 di telespettatori. Numeri Record tra i giovanissimi: 44% di share

