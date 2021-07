"Record assoluto di contagi da inizio pandemia". Ecco le cifre, ombre nerissime su Tokyo 2020 (Di mercoledì 28 luglio 2021) In Giappone ne sono certi, parlano già di effetto-Olimpiadi. Si parla di coronavirus e, soprattutto, del Recordi di contagi registrati a Tokyo, Record assoluto: oltre 3mila casi, il dato più alto di sempre per il Sol Levante, che supera il Record di contagi in 24 ore dello scorso 7 gennaio, quando furono 2.50. Oggi, mercoledì 28 luglio, il Comitato organizzatore di Tokyo 2020 ha confermato 16 nuovi casi di Covid-19 tra le persone accreditate ai Giochi Olimpici. Alla luce di questi dati, i casi totali di positività al coronavirus ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 luglio 2021) In Giappone ne sono certi, parlano già di effetto-Olimpiadi. Si parla di coronavirus e, soprattutto, deli diregistrati a: oltre 3mila casi, il dato più alto di sempre per il Sol Levante, che supera ildiin 24 ore dello scorso 7 gennaio, quando furono 2.50. Oggi, mercoledì 28 luglio, il Comitato organizzatore diha confermato 16 nuovi casi di Covid-19 tra le persone accreditate ai Giochi Olimpici. Alla luce di questi dati, i casi totali di positività al coronavirus ...

Ultime Notizie dalla rete : Record assoluto Federica Pellegrini conferma l'amore per Giunta: 'Un compagno di vita speciale' Il trionfo a Tokyo 2020 Alle Olimpiadi di Tokyo 2020 Federica Pellegrini è riuscita a centrare la sua quinta finale nei 2000 stile libero, record assoluto che nessuna nuotatrice prima di lei era ...

Tim Cook e Luca Maestri commentano i risultati di Apple ... La base di installazione dei prodotti Apple è cresciuta fino a raggiungere un nuovo record assoluto, ma Maestri ha rifiutato di fornire cifre esatte Gli account di transazione e servizi a pagamento ...

Sono 384 gli azzurri a Tokyo: record assoluto Rai Sport Apple, record assoluto per i servizi: entrate a 17,5 miliardi di Dollari Apple ha riportato il record assoluto per la divisione servizi, che nel secondo trimestre hanno registrato entrate a 17,5 miliardi di Dollari.

GP d'Ungheria, il regno di Hamilton: per Lewis è ancora appuntamento con la storia Dopo aver superato ogni record, Lewis Hamilton proverà a conquistare anche alcuni primati "minori". L'inglese ha già vinto in 8 occasioni il GP d'Ungheria e in caso di nuovo successo diventerebbe il p ...

