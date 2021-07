Pellegrini potrebbe partecipare agli Europei di Roma (Di mercoledì 28 luglio 2021) AGI - Federica Pellegrini, oggi settima nella sua quinta finale olimpica consecutiva nei 200 stile libero, deciderà a settembre se proseguirà la carriera fino ai Campionati Europei di Roma del 2022. Lo apprende l'AGI dall'entourage della fuoriclasse del nuoto azzurro. "Questa valutazione verrà fatta con il suo allenatore a settembre", comunica lo staff della 'Divina' che il 5 agosto festeggerà 33 anni. La 36esima edizione dei Campionati Europei di nuoto, nuoto di fondo, tuffi, tuffi dalle grandi altezze e nuoto sincronizzato si svolgerà a Roma dall'11 al 21 agosto del 2022. Per Pellegrini ... Leggi su agi (Di mercoledì 28 luglio 2021) AGI - Federica, oggi settima nella sua quinta finale olimpica consecutiva nei 200 stile libero, deciderà a settembre se proseguirà la carriera fino ai Campionatididel 2022. Lo apprende l'AGI dall'entourage della fuoriclasse del nuoto azzurro. "Questa valutazione verrà fatta con il suo allenatore a settembre", comunica lo staff della 'Divina' che il 5 agosto festeggerà 33 anni. La 36esima edizione dei Campionatidi nuoto, nuoto di fondo, tuffi, tuffi dalle grandi altezze e nuoto sincronizzato si svolgerà adall'11 al 21 agosto del 2022. Per...

