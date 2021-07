OnePlus Nord 2 contro Realme GT, recensione confronto. Caccia al miglior smartphone a 399 euro (Di mercoledì 28 luglio 2021) Discendono dalla stessa famiglia, hanno molti componenti in comune e un prezzo praticamente uguale. All'interno, però, due processori diversi: da una parte lo Snapdragon, dall'altra il Mediatek. Abbiamo deciso di metterli a confronto, e le sorprese non sono mancate... Leggi su dday (Di mercoledì 28 luglio 2021) Discendono dalla stessa famiglia, hanno molti componenti in comune e un prezzo praticamente uguale. All'interno, però, due processori diversi: da una parte lo Snapdragon, dall'altra il Mediatek. Abbiamo deciso di metterli a, e le sorprese non sono mancate...

Advertising

AdrianVelascoS : RT @puntotweet: OnePlus Nord CE: sganciato il PREZZO TOP su Amazon - analyst_mobile : OnePlus Nord 2 or POCO F3 GT or OPPO Reno 6 Pro... - SperoniMattia : RT @hwupgrade: Da @oneplus arriva #OnePlusNord2, secondo dispositivo della gamma Nord. Come il suo predecessore, il nuovo #smartphone offre… - hwupgrade : Da @oneplus arriva #OnePlusNord2, secondo dispositivo della gamma Nord. Come il suo predecessore, il nuovo… - MiuiBlog : #Oneplus Nord CE Global 8/128Gb oggi in offerta a soli 271€! #Xiaomi #OneplusNord ?? Info qui… -