‘On Charge&Share’ | primo hub E-mobility a portata di app

Roma – Parte oggi 'On Charge&Share', progetto pilota per cambiare radicalmente l'approccio alla ricarica del veicolo privato e colmare il gap temporale che costringe gli utenti a fermarsi alla colonnina di ricarica per il tempo necessario al rifornimento. Charging point, E-scooter, e-bike ed e-car sono a disposizione degli utenti attraverso l'App On mobility, uno strumento intuitivo e funzionale che permette di gestire la ricarica dell'automobile privata e accedere allo stesso tempo ai veicoli in sharing della flotta On, per muoversi in modalità ecologica anche durante il tempo necessario a rifornire la propria auto. Il progetto prende il via a Roma, in Piazzale 12 ...

