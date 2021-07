(Di mercoledì 28 luglio 2021), 28 lug – Non ha pace la memoria di, medaglia d’oro al merito civile conferitele dal 2005: a, infatti, la maggioranza guidata dal Pd di Matteo Ricci, ha votato contro una mozione per l’intitolazione di una via alla ragazza istriana., “vittima” dei deliri antifascisti La grande protagonista di questo ingiurioso rifiuto del comune didi intitolare auna via è stata Camilla Murgia,di “Una città in Comune”, lista legata ad ambienti di estrema ...

Advertising

rubinos099 : @matteoricci Quello che nega una via a Norma Cossetto perché non era comunista. - Thomasdr14 : RT @IlPrimatoN: A proposito di odio politico: ecco la vergognosa decisione della giunta di Pesaro - Gandalf1948 : Norma Cossetto, le deliranti giustificazioni antifasciste della consigliera di Pesaro (Video)… - DiegoCa_73 : RT @IlPrimatoN: A proposito di odio politico: ecco la vergognosa decisione della giunta di Pesaro - ricatti88 : RT @IlPrimatoN: A proposito di odio politico: ecco la vergognosa decisione della giunta di Pesaro -

Ultime Notizie dalla rete : Norma Cossetto

Il Primato Nazionale

la panchina tricolore in ricordo die di tutte le vittime civili causate dalle varie dittature in Istria, che fine ha fatto? La panchina doveva essere posizionata accanto al Cippo ...Al centro la figura di, studentessa dell'università di Padova vittima di stupri e violenze da parte di alcuni soldati partigiani e gettata poi nella foiba di villa Surani fra i corpi ...Due le consulenze private affidate dalla giunta per alberare via Carnia e per la riqualificazione di un’area verde sul lungomare Piermanni e di ripiantumazione della aiola spartitraffico del litorale ...PESARO – In apertura ai lavori, in Consiglio si è parlato della “fornitura di farmaci a base di cannabis terapeutica” ...