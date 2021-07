Morto Andrew Devine, sopravvissuto di Hillsborough. Cordoglio del Liverpool: “È la 97esima vittima” (Di mercoledì 28 luglio 2021) Dopo trentadue anni da quella tragedia che gli tolse l’uso delle gambe e lo costrinse in stato semi vegetativo su una sedia a rotelle, Andrew Devine, uno dei sopravvissuti alla strage di Hillsborough, si è spento a 55 anni. “In un’inchiesta tenutasi oggi a Liverpool, è stato stabilito che Andrew è stato ucciso a Hillsborough“, recita un comunicato pubblicato dal Liverpool che conteggerà l’uomo come la novantasettesima vittima di una delle più gravi stragi del mondo del calcio. In quel drammatico 15 aprile 1989 Devine aveva solo 22 anni. ... Leggi su sportface (Di mercoledì 28 luglio 2021) Dopo trentadue anni da quella tragedia che gli tolse l’uso delle gambe e lo costrinse in stato semi vegetativo su una sedia a rotelle,, uno dei sopravvissuti alla strage di, si è spento a 55 anni. “In un’inchiesta tenutasi oggi a, è stato stabilito cheè stato ucciso a“, recita un comunicato pubblicato dalche conteggerà l’uomo come la novantasettesimadi una delle più gravi stragi del mondo del calcio. In quel drammatico 15 aprile 1989aveva solo 22 anni. ...

