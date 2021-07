Mercato | Kaio Jorge ha scelto la sua destinazione!

(Di mercoledì 28 luglio 2021)alla Juve. Il calciatore brasiliano ha deciso e firmerà per i bianconeri. Una vera e propria telenovela quella che ha interessato il gioiellino classe 2002 conteso per tutta l’estate da Juve e Milan. Il giornalista André Noruega, con le conferme di Gazeta Esportiva, fa sapere che ormai la scelta dell’attaccante è fatta: “Posso annunciare chehala Juventus e arriverà già quest’estate in bianconero. La scelta è fatta al 100%”. Noruega, molto vicino al Santos anche da scout, aggiunge di più: “I club sono vicini ad un accordo perchévuole che il Santos riceva ...

Commenta per primo L'ex allenatore del Sassuolo, ora allo Shakhtar Donetsk, Roberto De Zerbi ha parlato a Sportitalia di diversi temi anche in chiaveJORGE - 'Mi piace e piace molto. Non so cosa possa entrarci con la Juve e con altre squadre, però mi piace molto così come Carrascal, che è un altro giocatore di un talento incredibile e ..."Con Vlasic finirà come conJorge ", aggiunge Claudio, citando l'attaccante brasiliano che ...scandaloso". SPORTEVAI - 28 - 07 - 2021 10:56L'obiettivo numero uno del Milan per l'attacco nelle ultime settimane è sempre stato Kaio Jorge. Il brasiliano classe 2002 del Santos ha il contratto in scadenza il prossimo dicembre e piace ai rosson ...L'ex allenatore del Sassuolo, ora allo Shakhtar Donetsk, Roberto De Zerbi ha parlato a Sportitalia di diversi temi anche in chiave mercato: KAIO JORGE - "Mi ...