L' Empoli vicinissimo al difensore del Napoli | può andare ancora in prestito

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 28 luglio 2021) In onda su Sportitalia si è parlato del mercato delle squadre di Serie A. Alfredo Pedullà ha commentato le ultime notizie di mercato che riguardano il, nello specifico riportando un aggiornamento su Sebastiano Luperto. Ilclasse '96 sarebbead un dolce ritorno, nel club in cui si è messo in mostra per la prima volta:. Il club toscano starebbe definendo i dettagli dell'operazione per assicurarsi le prestazioni delitaliano, che ha già vestito la maglia nella stagione 2017-2018. Per il momento la linea da seguire è quella che porta al ...