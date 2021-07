Inter-Crotone | gol pazzesco di Calhanoglu | slalom gigante e tiro a giro VIDEO

(Di mercoledì 28 luglio 2021) E’ un golquello di Hakanin, amichevole del precampionato dei nerazzurri. Show del turco che dopo aver servito due assist decide di mettersi in proprio e dopo aver saltato avversari come birilli in una sorta di, fa partire ile beffa Festa con una conclusione imparabile. In alto ildella rete dell’ex Milan passato all’altra sponda di Milano. SportFace.

A poche settimane dall'inizio del campionato (21 - 22 agosto), l'di Simone Inzaghi sfida in amichevole ad Appiano Gentile ildi Francesco Modesto. Per i nerazzurri sarà l'occasione per testare il lavoro svolto fin qui in ritiro dopo la gara contro il ...... Vidal parla con la grinta che in campo è mancata a lungo: "L'anno scorso non ho avuto un anno tanto bello - ammette il cileno aTV prima dell'amichevole col- , ho perso 2 - 3 mesi per ...E’ un gol pazzesco quello di Hakan Calhanoglu in Inter-Crotone, amichevole del precampionato dei nerazzurri. Show del turco che dopo aver servito due assist decide di mettersi in proprio e dopo aver s ...Arturo Vidal ha parlato a Inter TV prima dell’amichevole in programma ad Appiano Gentile contro il Crotone. Ecco le parole del giocatore cileno riportate da FcInter1908.it: “Vacanze? Alla grande, ho f ...