“Giallo dopo l’autopsia”. Eugenio Fasano, dubbi sulla morte del maresciallo dei cc dopo il calcetto (Di mercoledì 28 luglio 2021) Si torna a parlare Eugenio Fasano, il carabiniere morto a 39 anni il il 24 gennaio 2019 dopo una partita di calcetto con gli amici. dopo il suo decesso la procura ha aperto due inchieste: una dai magistrati che si occupano di reati militari, un’altra aperta dal pubblico ministero Roberta Capponi. Come qualcuno ricorderà, la morte di Fasano fu chiusa in prima battuta e archiviata come arresto cardiocircolatorio, anche se la famiglia ha sempre avuto dei dubbi su questa versione. Secondo la famiglia la ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 28 luglio 2021) Si torna a parlare, il carabiniere morto a 39 anni il il 24 gennaio 2019una partita dicon gli amici.il suo decesso la procura ha aperto due inchieste: una dai magistrati che si occupano di reati militari, un’altra aperta dal pubblico ministero Roberta Capponi. Come qualcuno ricorderà, ladifu chiusa in prima battuta e archiviata come arresto cardiocircolatorio, anche se la famiglia ha sempre avuto deisu questa versione. Secondo la famiglia la ...

