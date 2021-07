Fuori strada con l'auto, Greta morta nella notte a 23 anni (Di mercoledì 28 luglio 2021) Ha perso il controllo della sua auto ed è finita Fuori strada: sulle cause della Fuorisucita sono in corso accertamenti. Greta Castellano , 23 anni, è morta così questa notte lungo la provinciale 5 ... Leggi su leggo (Di mercoledì 28 luglio 2021) Ha perso il controllo della suaed è finita: sulle cause dellasucita sono in corso accertamenti.Castellano , 23, ècosì questalungo la provinciale 5 ...

Advertising

Cris_quella : @senzanomea @Luana_m89 @MichelaMgl @Ivan__soli A me è successo, e moooolto pesante, da chiudere l’account. E non er… - DOYOURE23913555 : @olap_imper Verissimo , a volte non siamo abbastanza indulgenti con noi stessi. Migliorarsi sia dentro che fuori pe… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Udine: fuori strada con l'auto, Greta #morta nella notte a 23 anni - leggoit : Udine: fuori strada con l'auto, Greta #morta nella notte a 23 anni - ManuQ24916888 : RT @katyswow5: @MarcelloLyotard Sentirsi come se il mondo là fuori abbia raggiunto il punto di non ritorno, impossibilitati ad ignorare i s… -