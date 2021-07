Flavio Insinna, il prezzo della fama: perché ha scelto di non avere figli (Di mercoledì 28 luglio 2021) Coniugare lavoro e genitorialità non è un problema unicamente al femminile, ma riguarda anche moltissimi uomini che, di fronte ad una scelta così delicata, decidono di rinunciare ad avere figli pensando unicamente al loro benessere. È un pensiero del genere che ha spinto Flavio Insinna a non mettere su famiglia. Lo ha rivelato in una lunga intervista a TV Sorrisi e Canzoni, nella quale ha parlato apertamente della sua vita privata. Da qualche anno, Flavio è felicemente innamorato di Adriana Riccio, conosciuta in occasione di una vecchia puntata di Affari Tuoi – lei era lì come concorrente. ... Leggi su dilei (Di mercoledì 28 luglio 2021) Coniugare lavoro e genitorialità non è un problema unicamente al femminile, ma riguarda anche moltissimi uomini che, di fronte ad una scelta così delicata, decidono di rinunciare adpensando unicamente al loro benessere. È un pensiero del genere che ha spintoa non mettere su famiglia. Lo ha rivelato in una lunga intervista a TV Sorrisi e Canzoni, nella quale ha parlato apertamentesua vita privata. Da qualche anno,è felicemente innamorato di Adriana Riccio, conosciuta in occasione di una vecchia puntata di Affari Tuoi – lei era lì come concorrente. ...

