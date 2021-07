Due bambini su un milione morti di Covid, Pregliasco “Vaccinateli a partire dai sei mesi” (Di mercoledì 28 luglio 2021) I dati parlano chiaro: i bambini morti per Covid sono pochissimi. Ma il virologo milanese Fabrizio Pregliasco valuta opportuno che il vaccino venga somministrato anche ai più piccoli. Il Ministero della Salute informa che nelle ultime ventiquattro ore i casi totali sono saliti di 5696 unità. Da ieri 15 morti. Totale persone vaccinate: 31.001.312, L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 28 luglio 2021) I dati parlano chiaro: ipersono pochissimi. Ma il virologo milanese Fabriziovaluta opportuno che il vaccino venga somministrato anche ai più piccoli. Il Ministero della Salute informa che nelle ultime ventiquattro ore i casi totali sono saliti di 5696 unità. Da ieri 15. Totale persone vaccinate: 31.001.312, L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

borghi_claudio : Buongiorno, siamo una famiglia con due bambini (12 e 14 anni) in vacanza. Siamo vaccinati e quindi non moriamo. L'h… - GassmanGassmann : Una famiglia, moglie,marito, due bambini: un canotto, un lettino gonfiabile, due paia di braccioli, due ciambelle,… - brug71 : RT @AxiaFel: Pregliasco punta a vaccinare i bambini di 2 anni con il siero magico. Due anni... Chi era quello che faceva gli esperimenti s… - osservatore82 : RT @AxiaFel: Pregliasco punta a vaccinare i bambini di 2 anni con il siero magico. Due anni... Chi era quello che faceva gli esperimenti s… - davydunz : RT @GuiducciLuigi: Le motivazioni per premere sul vaccino covid obbligatorio (di fatto) ai bambini NON CI SONO. Quindi i casi sono due: 1.… -