Così il movimento delle cellule favorisce i tumori più aggressivi

Il malfunzionamento di alcune proteine che regolano i movimenti delle cellule, permettono l'infiltrazione di tumori metastatici. Un recente studio ha analizzato il sistema per modificarne l'andamento con nuovi farmaci inibitori

Così il movimento delle cellule favorisce i tumori più aggressivi Tra questo insieme di proteine ce ne sono 7 chiamate Arp2/3 che sono proprio quelle che controllano il movimento delle cellule. Se queste Arp2/3 non funzionano correttamente, le cellule possono ...

Tra questo insieme di proteine ce ne sono 7 chiamate Arp2/3 che sono proprio quelle che controllano il movimento delle cellule. Se queste Arp2/3 non funzionano correttamente, le cellule possono ...