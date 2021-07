Biden si sta rivelando molto più duro nei confronti della Cina rispetto a Trump (Di mercoledì 28 luglio 2021) Meglio Donald Trump di Joe Biden. Paradossalmente, a differenza di ogni altro aspetto della vita politica statunitense, estera e interna, è questo il primo giudizio da parte dei funzionari cinesi in merito ai rapporti intercorsi con la nuova amministrazione americana. Secondo un articolo del Washington post, dopo un incontro avvenuto tra alcuni diplomatici molto esperiti di entrambi i Paesi, i funzionari americani hanno specificato che attualmente i dialoghi si limitano a tamponare le tensioni e impostare un “guard-rail” di sicurezza per il dossier sino-americano. L’obiettivo è quello di mantenere aperti i canali di ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 28 luglio 2021) Meglio Donalddi Joe. Paradossalmente, a differenza di ogni altro aspettovita politica statunitense, estera e interna, è questo il primo giudizio da parte dei funzionari cinesi in merito ai rapporti intercorsi con la nuova amministrazione americana. Secondo un articolo del Washington post, dopo un incontro avvenuto tra alcuni diplomaticiesperiti di entrambi i Paesi, i funzionari americani hanno specificato che attualmente i dialoghi si limitano a tamponare le tensioni e impostare un “guard-rail” di sicurezza per il dossier sino-americano. L’obiettivo è quello di mantenere aperti i canali di ...

