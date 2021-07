Armenia-Azerbaigian, sale di nuovo la tensione: scontri a fuoco al confine (Di mercoledì 28 luglio 2021) Erevan, 28 lug – La tensione tra Armenia e Azerbaigian non si placa, anzi. Mentre i media internazionali sono concentrati sul ritiro delle truppe americane dagli scenari afgani e iracheni, con migliaia di morti per mano talebana nella terra degli aquiloni, negli ultimi giorni, in Armenia, il conflitto è tornato a intensificarsi lungo tutto il confine con l’Azerbaigian. confine ogni giorno più vacillante, come abbiamo riportato nel nostro recente reportage dall’Armenia. confine sul quale, quotidianamente, l’esercito azero avanza ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 28 luglio 2021) Erevan, 28 lug – Latranon si placa, anzi. Mentre i media internazionali sono concentrati sul ritiro delle truppe americane dagli scenari afgani e iracheni, con migliaia di morti per mano talebana nella terra degli aquiloni, negli ultimi giorni, in, il conflitto è tornato a intensificarsi lungo tutto ilcon l’ogni giorno più vacillante, come abbiamo riportato nel nostro recente reportage dall’sul quale, quotidianamente, l’esercito azero avanza ...

