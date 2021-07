Ansia per l’asteroide 2014 un271 verso il Sole, ma titoli esagerati (Di mercoledì 28 luglio 2021) Sta creano ansie eccessive la storia dell’asteroide 2014 un2671 verso il Sole, con alcuni titoli da parte di testate nazionali che sembrano preannunciare un disastro imminente. Ora, se da un lato è vero che questo “oggetto volante” abbia dimensioni non indifferenti, in riferimento al suo diametro da 200 km circa, allo stesso tempo è vero che l’avvicinamento al Sole ha un potenziale impatto inferiore a quanto si possa immaginare. Se non altro, perché il diametro di quest’ultimo è pari a circa 1.400.000 km. Chiarimenti sull’asteroide 2014 ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 28 luglio 2021) Sta creano ansie eccessive la storia delun2671il, con alcunida parte di testate nazionali che sembrano preannunciare un disastro imminente. Ora, se da un lato è vero che questo “oggetto volante” abbia dimensioni non indifferenti, in riferimento al suo diametro da 200 km circa, allo stesso tempo è vero che l’avvicinamento alha un potenziale impatto inferiore a quanto si possa immaginare. Se non altro, perché il diametro di quest’ultimo è pari a circa 1.400.000 km. Chiarimenti sul...

Advertising

hxldmesan : è uscita la data dell’esame di armonia sto per piangere dall’ansia ???????? - sahlofoli : L’ansia ogni giorno prima di pranzo per questa scherma semplicemente io #Fencing - mvrleh : si ma che ansia oggi per la partita - marisidelines : che ansia per la scherma #giochiolimpici - ffltwdmc : l’ansia per giappone - italia neanche stessi giocando io -