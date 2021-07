Amministrative | fonti | ipotesi voto 3 ottobre**

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Roma, 28 lug. (Adnkronos) - Si va verso la data del 3 ottobre per il primo turno delle amministrative. E' quanto trapela dadi governo, che non escludono che la decisione possa essere assunta già nel Consiglio dei ministri di domani, che dovrebbe tenersi alle 11. Fino a ieri la data più 'papabile' era quella del 10 ottobre, ma da diversi sindaci sarebbe stata sollevata la preoccupazione di spostare troppo avanti la data del ritorno alle urne, con tutti i dubbi legati alla pandemia e a un possibile aumento dei contagi.

Ultime Notizie dalla rete : **Amministrative fonti

Una seconda conferma è arrivata in giornaa davicine al centrosinistra torinese. Il 3 ottobre ... L'incertezza sulla data del voto per lestava diventando una vera e propria ...