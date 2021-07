A Monreale ripartono le zone blu | tariffe da 50 centesimi e 1 euro l’ora

Leggi su monrealelive

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Così come voluto dall’amministrazione Arcidiacono dal fine settimana la gestione dei parcheggi sarà in house. Da venerdì 30 luglioleblu a pagamento. La zona A, che comprende la via Benedetto D’acquisto, la via Cappuccini e il parcheggio Torres, sarà attiva dalle 8 alle 20 tutti i giorni al costo di 1. Nella zona B che comprende piazza Fedele, piazza Inghilleri e la via Venero la sosta costerà 0.50/h e sarà attivo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20. I parcometri acquistati sono alimentati dalla luce solare grazie a dei pannelli e il pagamento ...