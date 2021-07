Venezia | Niederauer | «Sogniamo di competere con tutti E l’Europa…»

(Di martedì 27 luglio 2021) Il presidente delDuncanha parlato della stagione in Serie A che affronterà la sua squadra Duncan, presidente del, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato del suo progetto con il club lagunare in vista anche dell’inizio del campionato di Serie A. SCELTA– «Prima della squadra io, i miei soci e anche mia moglie abbiamo scelto la città. Amiamoe visto quello che è successo negli ultimi anni alla squadra abbiamo deciso che ameritano di meglio. Pensiamo che questa sia una città davvero speciale e ...

...è la salvezza e la società guidata da Duncan Niederauer vuole assicurarsi calciatori di esperienza, che conoscono bene la Serie A . ATTACCANTE - Tra i papabili attaccanti, accostati al Venezia, ...Il Venezia è al lavoro sul mercato per rinforzare la rosa. L'ultimo nome accostato alla società di Duncan Niederauer è una vecchia conoscenza del nostro calcio e del Milan: M'Baye Niang, ex tra l'altro ...Il presidente del Venezia Duncan Niederauer ha parlato della stagione in Serie A che affronterà la sua squadra Duncan Niederauer, presidente del Venezia, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha ...