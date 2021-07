Vasco Brondi in concerto il 7 agosto in alta quota al Rifugio Gilberti (Di martedì 27 luglio 2021) Viene annunciato oggi il “concerto in alta quota”, uno dei concerti evento del No Borders Music Festival e uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’estate, che chiuderà la 26esima straordinaria edizione del festival che promuove la sostenibilità ambientale e valorizza la musica quale forma culturale e mezzo di comunicazione universale in grado di essere compreso da tutti, superando i confini linguistici, etnici, sociali e geografici, in un comprensorio, quello del Tarvisiano, posto proprio al confine tra Italia, Austria e Slovenia. L’appuntamento è fissato per sabato 7 agosto, a partire dalle ore 12:00, al ... Leggi su udine20 (Di martedì 27 luglio 2021) Viene annunciato oggi il “in”, uno dei concerti evento del No Borders Music Festival e uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’estate, che chiuderà la 26esima straordinaria edizione del festival che promuove la sostenibilità ambientale e valorizza la musica quale forma culturale e mezzo di comunicazione universale in grado di essere compreso da tutti, superando i confini linguistici, etnici, sociali e geografici, in un comprensorio, quello del Tarvisiano, posto proprio al confine tra Italia, Austria e Slovenia. L’appuntamento è fissato per sabato 7, a partire dalle ore 12:00, al ...

ItalyMFA : #VociFarnesina??? Music for Uncertain Times #M4UT è il progetto #Farnesina per promuovere la musica ???? nel??? Da… - UdineseTV : Vasco Brondi il 7 agosto in alta quota al Rifugio Gilberti per il No Borders Music Festival -… - radiolisola : #NowPlaying: Francesca Michielin, Vasco Brondi - Cattive stelle (feat. Vasco Brondi) - RADIOEFFEITALIA : Francesca Michielin - Cattive stelle (feat. Vasco Brondi) - ValelikeSole : Siamo fatti di caos e meraviglia ma chi abbiamo qui Vasco Brondi #TemptationIsland -