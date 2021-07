Tokyo | Pellegrini in finale 200 m stile libero

(Di martedì 27 luglio 2021) Alle Olimpiadi di2020 Federicasi è qualificata per ladei 200con il settimo tempo. Per l'italiana è la quintaolimpica nella stessa prova: un traguardo ...

Subito emozioni nella quarta giornata delle Olimpiadi di2020 . Federicacentra una storica finale dopo aver faticato nelle batterie ieri e si giocherà una medaglia nei 200 stile libero. "Il podio era impossibile, questo è il massimo ...Alle Olimpiadi di2020 Federicasi è qualificata per la finale dei 200 stile libero con il settimo tempo. Per l'italiana è la quinta finale olimpica nella stessa prova: un traguardo che finora non era ...Al Tokyo Aquatics Centre Federica Pellegrini entra nella storia: è l’unica nuotatrice ad aver conquistato la finale nella stessa specialità in 5 edizioni consecutive dei Giochi Olimpici. L'azzurra acc ...TOKYO. Alle Olimpiadi di Tokyo 2020 Federica Pellegrini si è qualificata per la finale dei 200 stile libero con il settimo tempo. Per l'italiana è la quinta finale olimpica nella stessa prova: un ...