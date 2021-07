Tokyo 2020 | tutte le medaglie dell’Italia | la lista completa

Leggi su sportface

(Di martedì 27 luglio 2021)lealle Olimpiadi di. Gli azzurri lottano per portare in alto il Tricolore, ma solo alcuni di loro raggiungono il tanto ambito podio a cinque cerchi. Il Bel Paese proverà a terminare i Giochi giapponesi nella top 10 delre, risultato non semplice da ottenere vista la grande concorrenza. Di seguito ladelleconquistate dall’Italia a. ILRE IL PROGRAMMA COMPLETO, GIORNO PER GIORNO I RISULTATI AGGIORNATI ...