Tennis, Olimpiadi Tokyo: le coppie iscritte al doppio misto. Sonego e Camila Giorgi sperano in due rinunce (Di martedì 27 luglio 2021) Sono state rese note, sul sito ufficiale delle Olimpiadi, le coppie iscritte al torneo di doppio misto del Tennis: il tabellone sarà a 16 e si partirà dunque dagli ottavi. Le coppie iscritte sono 25 e purtroppo non rientrano tra le migliori 16 per ranking combinato quelle italiane: Camila Giorgi e Lorenzo Sonego sono fuori di due posti, mentre sono ridotte al lumicino le speranze per Sara Errani e Fabio Fognini. La tabella del giornalista José Morgado spiega la situazione.

