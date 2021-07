Temptation Island 9 | Ste Socionovo e Claudia Venturini | ecco come vanno le cose tra loro un mese dopo il reality

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Siamo giunti agli ultimi istanti di quest’ultima puntata di9. Filippo Bisciglia sta incontrando una ad una le coppie unilviaggio nei sentimenti.aver confermato la rottura tra Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti, Filippo ha incontrato Ste. I due avevano preso parte al programma a poche settimane di distanza dalla data del matrimonio, fissata al 9 Agosto. La ragazza nel villaggio aveva subito mostrato forti dubbi circa l’amore per il suo fidanzato e si rendeva conto di non essere felice ...

2021: tra schiaffi e lacrime Manuela e Stefano si lasciano per sempre ... forse. La coppia pugliese affronta o che dura quasi due ore di diretta, ma tra loro la distanza incolmabile ...A poca distanza dal falò di confronto con il fidanzato Stefano, aManuela è sempre più vicina al single Luciano . Per lui ha preparato una sorpresa in riva al mare e, su un romantico letto a baldacchino, si lasciano andare ad alcune confessioni. Ma ...Temptation Island 9, Alessandro Autera e Jessica Mascheroni: ecco come vanno le cose tra loro un mese dopo il reality. Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione.Temptation Island 2021: Alessio e Natascia scelgono di uscire insieme: lui fa una promessa al falò L'ultimo falò di Temptation Island è stato quello della ...