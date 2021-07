Switch - off tv, rinviata la scadenza di settembre: ecco le nuove date per Mpeg4 e Dvb - T2 (Di martedì 27 luglio 2021) La rivoluzione digitale può attendere. Slitta lo Switch - off e il nuovo cronoprogramma fissa due tempi, con il passaggio a Mpeg4 (previsto per settembre 2021) rinviato al 2022 e quello al DVB - T2 a ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 27 luglio 2021) La rivoluzione digitale può attendere. Slitta lo- off e il nuovo cronoprogramma fissa due tempi, con il passaggio a(previsto per2021) rinviato al 2022 e quello al DVB - T2 a ...

Advertising

rep_economia : Switch off della tv, partenza rinviata. Slitta il passaggio ai nuovi standard, Mpeg-4 e Dvb-T2… - raspa90 : RT @repubblica: Switch off della tv, partenza rinviata. Slitta il passaggio ai nuovi standard, Mpeg-4 e Dvb-T2 - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Switch off della tv, partenza rinviata. Slitta il passaggio ai nuovi standard, Mpeg-4 e Dvb-T2 - repubblica : Switch off della tv, partenza rinviata. Slitta il passaggio ai nuovi standard, Mpeg-4 e Dvb-T2 - Davideblu : Come al solito ci rimette sempre l’utente. In questo caso, in qualità. #switchoff #TV #DVBT2 -