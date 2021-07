Suicida Giuseppe De Donno, il medico del plasma iperimmune: «Un colpo duro l’addio alla sua cura» (Di martedì 27 luglio 2021) Il medico ritrovato senza vita nella sua casa. Non ha lasciato messaggi. La comunità sotto choc. Da alcune settimane aveva lasciato il suo posto di primario. Il direttore dell’Asst: «L’abbandono del plasma sicuramente difficile da gestire per lui» Leggi su corriere (Di martedì 27 luglio 2021) Ilritrovato senza vita nella sua casa. Non ha lasciato messaggi. La comunità sotto choc. Da alcune settimane aveva lasciato il suo posto di primario. Il direttore dell’Asst: «L’abbandono delsimente difficile da gestire per lui»

VittorioSgarbi : Una persona buona. Un medico in prima linea. Non so cosa sia successo nella sua testa, ma era uno che credeva nel s… - Corriere : Morto suicida De Donno, il medico del plasma iperimmune. «Un colpo duro l’addio alla su... - LegaSalvini : Una persona piena di umanità, un medico brillante e coraggioso che ha salvato tante vite nei momenti più bui della… - MenassiStefano : RT @valy_s: La sua cura ha salvato tante vite.. e chissà quante ne ha dovute passare per questo. Sono sconvolta. Maledetti. #DeDonno http… - 04francescag85 : RT @MarcoRizzoPC: Muore suicida Giuseppe #DeDonno, il primario di Mantova che aveva salvato molte vite nella prima fase del Covid mediante… -