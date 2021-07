Sospesa direttrice carcere Taranto, favoriva detenuto (Di martedì 27 luglio 2021) Il Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Bernardo Petralia, ha sospeso dalle funzioni di direttrice della Casa Circondariale di Taranto, Stefania Baldassarri. Il provvedimento è ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 27 luglio 2021) Il Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Bernardo Petralia, ha sospeso dalle funzioni didella Casa Circondariale di, Stefania Baldassarri. Il provvedimento è ...

